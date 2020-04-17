- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
استفاد أكثر من 6 آلاف متدرب ومتدربة من برامج المرحلة الثانية التدريبية "عن بعد" بتعليم الأفلاج.
وأكدت إدارة التطوير المهني التعليمي "بنين وبنات" بتعليم الأفلاج، أنها أنهت دورات المرحلة الثانية التدريبية التي نفذت عبر منصة معهد التطوير المهني التعليمي بوزارة التعليم وقدم خلالها 18 مدربًا ومدربة 20 دورة تدريبية استفاد منها 6148 متدربًا ومتدربة من شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية على مستوى المملكة.
وكانت إدارة تعليم الأفلاج قد أعلنت انطلاق 26 برنامجًا تدريبيًا عن بُعد يستمر الأسبوع الحالي والقادم ينفذها كوادر تربوية مؤهلة بـ"تعليم الأفلاج" للمشرفين والمشرفات وقادة وقائدات المدارس، والمعلمين والمعلمات والمرشدين والمرشدات بالمدارس.
تعليم الأفلاج برامج تدريب عن بعد
17 إبريل 2020 - 24 شعبان 1441 04:00 PM
20 دورة تدريبية في مرحلتها الثانية نفذها 18 مدربًا عبر منصة معهد التطوير6 آلاف من شاغلي وظائف التعليم يجتازون "برامج تدريب عن بعد" بالأفلاج
استفاد أكثر من 6 آلاف متدرب ومتدربة من برامج المرحلة الثانية التدريبية "عن بعد" بتعليم الأفلاج.
وأكدت إدارة التطوير المهني التعليمي "بنين وبنات" بتعليم الأفلاج، أنها أنهت دورات المرحلة الثانية التدريبية التي نفذت عبر منصة معهد التطوير المهني التعليمي بوزارة التعليم وقدم خلالها 18 مدربًا ومدربة 20 دورة تدريبية استفاد منها 6148 متدربًا ومتدربة من شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية على مستوى المملكة.
وكانت إدارة تعليم الأفلاج قد أعلنت انطلاق 26 برنامجًا تدريبيًا عن بُعد يستمر الأسبوع الحالي والقادم ينفذها كوادر تربوية مؤهلة بـ"تعليم الأفلاج" للمشرفين والمشرفات وقادة وقائدات المدارس، والمعلمين والمعلمات والمرشدين والمرشدات بالمدارس.
، 6 آلاف من شاغلي وظائف التعليم يجتازون "برامج تدريب عن بعد" بالأفلاج ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر 6 آلاف من شاغلي وظائف التعليم يجتازون "برامج تدريب عن بعد" بالأفلاج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.