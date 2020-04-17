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تفقد أمير منطقة المدينة المنورة فيصل بن سلمان، المشاريع النموذجية لإسكان العمالة؛ مؤكدًا أن العمالة الوافدة تظل محل عناية واهتمام الدولة في تهيئة الظروف المعيشية المناسبة لهم؛ ليتمكنوا من المساهمة الفاعلة في تنفيذ المشاريع بوصفهم أحد عناصر العمل الرئيسية.
وأوضح أمير المنطقة، أن هناك 3 مشاريع للإسكان النموذجي في المدينة المنورة؛ سيتم الانتهاء من تنفيذها خلال 3 أشهر؛ الأمر الذي سيقضي على 40% من إشكالات إسكان العمالة.
وأشار إلى طرح 5 مواقع جديدة بالتنسيق مع أمانة المدينة؛ ليتم بناؤها خلال 18 شهرًا كحد أقصى من قِبَل القطاع الخاص والمستثمرين.
وقال الأمير فيصل بن سلمان: "ديننا الحنيف يحثنا على التعامل الإنساني مع الأجير بأفضل معاملة، ولا نقبل أن يكون مُعرّضًا لأضرار صحية أو نفسية؛ فهو أمانة في أعناقًا، وسنعمل على تحقيق ذلك إلى حين عودتهم لبلادهم وفي ذاكرتهم أفضل الصور عن بلادنا باعتبارهم ضيوفًا مساهمين في التنمية وليسوا عبئًا على الوطن".
أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان إسكان العمالة
17 إبريل 2020 - 24 شعبان 1441 03:51 PM
قال: 3 أشهر ونقضي على 40% من الإشكالات و5 مواقع جديدة خلال 18 شهرًا"فيصل بن سلمان" متفقدًا مشاريع نموذجية لإسكان العمالة: هم أمانة في أعناقنا
تفقد أمير منطقة المدينة المنورة فيصل بن سلمان، المشاريع النموذجية لإسكان العمالة؛ مؤكدًا أن العمالة الوافدة تظل محل عناية واهتمام الدولة في تهيئة الظروف المعيشية المناسبة لهم؛ ليتمكنوا من المساهمة الفاعلة في تنفيذ المشاريع بوصفهم أحد عناصر العمل الرئيسية.
وأوضح أمير المنطقة، أن هناك 3 مشاريع للإسكان النموذجي في المدينة المنورة؛ سيتم الانتهاء من تنفيذها خلال 3 أشهر؛ الأمر الذي سيقضي على 40% من إشكالات إسكان العمالة.
وأشار إلى طرح 5 مواقع جديدة بالتنسيق مع أمانة المدينة؛ ليتم بناؤها خلال 18 شهرًا كحد أقصى من قِبَل القطاع الخاص والمستثمرين.
وقال الأمير فيصل بن سلمان: "ديننا الحنيف يحثنا على التعامل الإنساني مع الأجير بأفضل معاملة، ولا نقبل أن يكون مُعرّضًا لأضرار صحية أو نفسية؛ فهو أمانة في أعناقًا، وسنعمل على تحقيق ذلك إلى حين عودتهم لبلادهم وفي ذاكرتهم أفضل الصور عن بلادنا باعتبارهم ضيوفًا مساهمين في التنمية وليسوا عبئًا على الوطن".
، "فيصل بن سلمان" متفقدًا مشاريع نموذجية لإسكان العمالة: هم أمانة في أعناقنا ،
المصدر : الخليج 365
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