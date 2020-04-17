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ضمّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون صوته لتلك لأصوات الناقمة على نهج الصين في التعامل مع أزمة وباء كورونا.
وردًا على سؤال في مقابلة مع "فايننشال تايمز" البريطانية، حول الاستجابة الصينية وما إذا كانت الإجراءات "القمعية" هي السبيل لإيقاف كورونا مقارنة بنموذج الديمقراطيات الغربية وحالة الضعف التي بدت عليها، لم يتردد "ماكرون" في القول إنه لا توجد مقارنة بين المجتمعات المفتوحة والمجتمعات التي يتم فيها "قمع الحقيقة".
ونفى "ماكرون" أن تكون ديمقراطيّات الغرب قد تعاملت بشكلّ أقلّ كفاءة مؤكدًا على أن إدارتها الأزمة كانت أكثر شفّافية وتخضع للنقاش وتستحق الثقة.
وأضاف: من الواضح أن "هناك أشياء حدثت في الصين ولا نعرفها ولم نعلم بها" وإنه "لمن السذاجة" تصديق الرواية الرسمية للسلطات الصينية.
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فيروس كورونا الجديد
17 إبريل 2020 - 24 شعبان 1441 03:39 PM
اعتبر أن ديمقراطيّات الغرب كانت أكثر شفّافية في معالجة الأزمة"ماكرون": من السذاجة تصديق رواية الصين عن ضحايا كورونا
ضمّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون صوته لتلك لأصوات الناقمة على نهج الصين في التعامل مع أزمة وباء كورونا.
وردًا على سؤال في مقابلة مع "فايننشال تايمز" البريطانية، حول الاستجابة الصينية وما إذا كانت الإجراءات "القمعية" هي السبيل لإيقاف كورونا مقارنة بنموذج الديمقراطيات الغربية وحالة الضعف التي بدت عليها، لم يتردد "ماكرون" في القول إنه لا توجد مقارنة بين المجتمعات المفتوحة والمجتمعات التي يتم فيها "قمع الحقيقة".
ونفى "ماكرون" أن تكون ديمقراطيّات الغرب قد تعاملت بشكلّ أقلّ كفاءة مؤكدًا على أن إدارتها الأزمة كانت أكثر شفّافية وتخضع للنقاش وتستحق الثقة.
وأضاف: من الواضح أن "هناك أشياء حدثت في الصين ولا نعرفها ولم نعلم بها" وإنه "لمن السذاجة" تصديق الرواية الرسمية للسلطات الصينية.
، "ماكرون": من السذاجة تصديق رواية الصين عن ضحايا كورونا ،
المصدر : الخليج 365
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