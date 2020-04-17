محمد بن مسعود - الدمام - وزارة الداخلية : تقرر منع التجول على مدار (24) ساعة يومياً في محافظتي: (صامطة، والداير) ومنع الدخول إليهما أو الخروج منهما، وذلك اعتبارًا من الساعة الثالثة عصرًا من اليوم الجمعة وحتى إشعار آخر.

17 إبريل 2020 - 24 شعبان 1441 03:45 PM

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وزارة الداخلية : تقرر منع تجول كلي في محافظتي: (صامطة، والداير) ومنع الدخول إليهما أو الخروج منهما، وذلك اعتبارًا من الساعة 3 عصرًا من اليوم الجمعة وحتى إشعار آخر.

وزارة الداخلية : تقرر منع التجول على مدار (24) ساعة يومياً في محافظتي: (صامطة، والداير) ومنع الدخول إليهما أو الخروج منهما، وذلك اعتبارًا من الساعة الثالثة عصرًا من اليوم الجمعة وحتى إشعار آخر.

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