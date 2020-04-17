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استغاث أحمد عبدالقادر ، أخصائي العلاج الطبيعي السابق بقطاع الناشئين بنادي الاتحاد، بأهل النخوة والكرم من أهل المملكة لمساعدته في الأزمة التي يمر بها في ظل الأوضاع الراهنة وبقائه بدون عمل واحتياجه لضروريات الحياة.
وغرد الطبيب اللبناني قائلاً: "السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستحلفكم بالله يا أهل الخير والنخوة أن تساعدوننا في محنتنا نفد كل شيء. لا عمل ولا مساعدات ... الحمد لله دائماً وأبداً" .
وقال الطبيب في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": أتمنى دفع إيجار المنزل للشهر الماضي والشهر الحالي، بالإضافة لفواتير الكهرباء فأنا أقيم هنا مع عائلتي فقط حيث لا أهل أو أقارب .
جدير بالذكر أن الطبيب بلا عمل في الوقت الحالي إضافة لتوافق ذلك مع جائحة كورونا.أحمد عبدالقادر أخصائي العلاج الطبيعي السابق نادي الاتحاد
17 إبريل 2020 - 24 شعبان 1441 03:30 PM
قال في مناشدة عبر "الخليج 365": أتمنى دفع إيجار المنزل وفواتير الكهرباء
استغاث أحمد عبدالقادر ، أخصائي العلاج الطبيعي السابق بقطاع الناشئين بنادي الاتحاد، بأهل النخوة والكرم من أهل المملكة لمساعدته في الأزمة التي يمر بها في ظل الأوضاع الراهنة وبقائه بدون عمل واحتياجه لضروريات الحياة.
وغرد الطبيب اللبناني قائلاً: "السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستحلفكم بالله يا أهل الخير والنخوة أن تساعدوننا في محنتنا نفد كل شيء. لا عمل ولا مساعدات ... الحمد لله دائماً وأبداً" .
وقال الطبيب في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": أتمنى دفع إيجار المنزل للشهر الماضي والشهر الحالي، بالإضافة لفواتير الكهرباء فأنا أقيم هنا مع عائلتي فقط حيث لا أهل أو أقارب .
جدير بالذكر أن الطبيب بلا عمل في الوقت الحالي إضافة لتوافق ذلك مع جائحة كورونا.
، أخصائي علاج سابق بـ"الاتحاد" يستغيث: نفدت مواردي فأين أهل الكرم؟ ،
المصدر : الخليج 365
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