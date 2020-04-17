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سجلت وزارة الصحة اللبنانية خمس إصابات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا.
وأشارت الوزارة، في بيان اليوم، إلى تسجيل خمس حالات جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية بين المقيمين ليرتفع العدد التراكمي للحالات المثبتة في لبنان إلى 668 حالة.
وأوضحت الوزارة أن العدد التراكمي للوفيات بلغ 21 حالة.لبنان فيروس كورونا الجديد
لبنان يسجل 5 إصابات جديدة مؤكدة بكوروناوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-04-17
سجلت وزارة الصحة اللبنانية خمس إصابات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا.
وأشارت الوزارة، في بيان اليوم، إلى تسجيل خمس حالات جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية بين المقيمين ليرتفع العدد التراكمي للحالات المثبتة في لبنان إلى 668 حالة.
وأوضحت الوزارة أن العدد التراكمي للوفيات بلغ 21 حالة.
17 إبريل 2020 - 24 شعبان 1441
03:00 PM
ارتفاع إجمالي حالات الوفاة إلى 21 شخصًا
سجلت وزارة الصحة اللبنانية خمس إصابات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا.
وأشارت الوزارة، في بيان اليوم، إلى تسجيل خمس حالات جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية بين المقيمين ليرتفع العدد التراكمي للحالات المثبتة في لبنان إلى 668 حالة.
وأوضحت الوزارة أن العدد التراكمي للوفيات بلغ 21 حالة.
، لبنان يسجل 5 إصابات جديدة مؤكدة بكورونا ،
المصدر : الخليج 365
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