، بالصور.. رصد عمليات التعقيم اليومي لمباني أشيقر الحكومية وأسواقها ،

محمد بن مسعود - الدمام - شملت مراكزها وتضم ١٤٥ موقعًا و٢٦ جولة رقابية على المطاعم والمحلات

تكثف بلدية أشيقر أعمال الرش والتطهير والتعقيم لأكثر من ١٤٥ موقعًا بصفة يومية، تشمل المباني الحكومية والأسواق والمحلات التجارية والمرافق العامة، إضافة إلى جولاتها الرقابية والصحية على المطاعم ومحلات المواد الغذائية بأكثر من ٢٥ جولة يوميًّا؛ وذلك لتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وتستمر فِرَق النظافة في بلدية أشيقر، بتطهير وتعقيم 147 موقعًا بصفة يومية في مركز أشيقر والمراكز التابعة (الفرعة، الداهنة، الغرابة، اللسين، الصحن)؛ حيث نفّذت البلدية عمليات الرش والتعقيم والتطهير للمباني الحكومية والأسواق والمراكز الخدمية (محطات البانزين، مراكز التسوق، الصرافات الآلية) في مركز أشيقر والمراكز التابعة لها.

كما قامت فِرَق البلدية، برش وتعقيم أسطوانات الغاز في محلات الغاز للوقاية والتعقيم؛ حرصًا على سلامة المواطنين.

وتواصل البلدية جولاتها الرقابية الصحية المكثفة على المطاعم والمنشآت الغذائية بعدد 25 جولة يوميًّا، إضافة إلى متابعة أعمال الصيانة اليومية للبلدية، وأعمال البلدية اليومية في النظافة وأعمال التصحيح البيئي، ومتابعة مشاريع البلدية بصفه مستمرة؛ وذلك بإشراف ومتابعة رئيس البلدية عبدالرحمن بن حمد الصالح.

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بلدية أشيقر فيروس كورونا الجديد