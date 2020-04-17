محمد بن مسعود - الدمام - بلجيكا: عدد الوفيات يتجاوز عتبة الخمسة آلاف نصفهم في دور للمسنين وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-04-17 تسبب وباء فيروس كورونا المستجد بوفاة أكثر من خمسة آلاف شخص في بلجيكا - أحد البلدان الأوروبية التي تسجل فيها أعلى أرقام للوفيات -، حسب حصيلة جديدة رسمية أعلنتها السلطات الصحية البلجيكية اليوم.

وسجلت 313 وفاة في الساعات الـ24 الأخيرة، مما رفع الحصيلة إلى 5163، موضحةً أن نصف الوفيات 2586 في دور للمسنين. 17 إبريل 2020 - 24 شعبان 1441 Advertisements 02:52 PM سجلت 313 وفاة في الساعات الـ 24 الأخيرة سجلت 313 وفاة في الساعات الـ 24 الأخيرة تسبب وباء فيروس كورونا المستجد بوفاة أكثر من خمسة آلاف شخص في بلجيكا - أحد البلدان الأوروبية التي تسجل فيها أعلى أرقام للوفيات -، حسب حصيلة جديدة رسمية أعلنتها السلطات الصحية البلجيكية اليوم.

وسجلت 313 وفاة في الساعات الـ24 الأخيرة، مما رفع الحصيلة إلى 5163، موضحةً أن نصف الوفيات 2586 في دور للمسنين. ، بلجيكا: عدد الوفيات يتجاوز عتبة الخمسة آلاف نصفهم في دور للمسنين ،

المصدر : الخليج 365

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