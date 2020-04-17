، ألمانيا تعلن السيطرة على "كورونا" وإمكانية إدارته ،

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أعلن وزير الصحة الألماني ينس شبان، صباح اليوم الجمعة، أن وباء فيروس كورونا المستجد "بات تحت السيطرة ويمكن إدارته" في ألمانيا.
ووفق صحيفة "البيان"، قال الوزير في مؤتمر : يمكننا الآن القول إن الأمر نجح. نجحنا في الانتقال من زيادة حيوية إلى زيادة مستقرة، ومعدلات الإصابة انخفضت بشكل كبير.
وأضاف أن ألمانيا أجرت تحاليل لحوالي 1.7 مليون شخص حتى الآن'.
وكشفت بيانات صادرة عن وكالة ألمانية اتحادية أن كل مصاب بفيروس كورونا المستجد في البلاد بات ولأول مرّة ينقل العدوى إلى أقل من شخص، في وقت تستعد أكبر قوة اقتصادية في أوروبا للتخفيف من إجراءات الإغلاق.
وحسب بيانات صادرة في وقت متأخر من مساء أمس الخميس عن "معهد روبرت كوخ"، وهي وكالة اتحادية معنية بمراقبة الأمراض، فإن معدّل العدوى بكوفيد-19 بين شخص وآخر تراجع إلى 0.7.وزير الصحة الألماني ينس شبان فيروس كورونا الجديد
ألمانيا تعلن السيطرة على "كورونا" وإمكانية إدارتهصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-04-17
أعلن وزير الصحة الألماني ينس شبان، صباح اليوم الجمعة، أن وباء فيروس كورونا المستجد "بات تحت السيطرة ويمكن إدارته" في ألمانيا.
ووفق صحيفة "البيان"، قال الوزير في مؤتمر : يمكننا الآن القول إن الأمر نجح. نجحنا في الانتقال من زيادة حيوية إلى زيادة مستقرة، ومعدلات الإصابة انخفضت بشكل كبير.
وأضاف أن ألمانيا أجرت تحاليل لحوالي 1.7 مليون شخص حتى الآن'.
وكشفت بيانات صادرة عن وكالة ألمانية اتحادية أن كل مصاب بفيروس كورونا المستجد في البلاد بات ولأول مرّة ينقل العدوى إلى أقل من شخص، في وقت تستعد أكبر قوة اقتصادية في أوروبا للتخفيف من إجراءات الإغلاق.
وحسب بيانات صادرة في وقت متأخر من مساء أمس الخميس عن "معهد روبرت كوخ"، وهي وكالة اتحادية معنية بمراقبة الأمراض، فإن معدّل العدوى بكوفيد-19 بين شخص وآخر تراجع إلى 0.7.
17 إبريل 2020 - 24 شعبان 1441
02:46 PM
وزير الصحة: انتقلنا من زيادة حيوية لزيادة مستقرة
أعلن وزير الصحة الألماني ينس شبان، صباح اليوم الجمعة، أن وباء فيروس كورونا المستجد "بات تحت السيطرة ويمكن إدارته" في ألمانيا.
ووفق صحيفة "البيان"، قال الوزير في مؤتمر : يمكننا الآن القول إن الأمر نجح. نجحنا في الانتقال من زيادة حيوية إلى زيادة مستقرة، ومعدلات الإصابة انخفضت بشكل كبير.
وأضاف أن ألمانيا أجرت تحاليل لحوالي 1.7 مليون شخص حتى الآن'.
وكشفت بيانات صادرة عن وكالة ألمانية اتحادية أن كل مصاب بفيروس كورونا المستجد في البلاد بات ولأول مرّة ينقل العدوى إلى أقل من شخص، في وقت تستعد أكبر قوة اقتصادية في أوروبا للتخفيف من إجراءات الإغلاق.
وحسب بيانات صادرة في وقت متأخر من مساء أمس الخميس عن "معهد روبرت كوخ"، وهي وكالة اتحادية معنية بمراقبة الأمراض، فإن معدّل العدوى بكوفيد-19 بين شخص وآخر تراجع إلى 0.7.
، ألمانيا تعلن السيطرة على "كورونا" وإمكانية إدارته ،
المصدر : الخليج 365
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