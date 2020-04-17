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نفت الصين أن تكون قد تسترت على حجم تفشي فيروس كورونا المستجد لديها.
جاء ذلك وفق ما أفادت به وزارة الخارجية الصينية في ردّها على الشكوك المتزايدة من قوى غربية على رأسها الولايات المتحدة.
وأقرّ متحدّث باسم وزارة الخارجية الصينية، بأن التفشّي السريع للفيروس أسهم في تعداد أقل نجم عنه رفع الصين حصيلة الوفيات لديها في وقت سابق الجمعة.
وقال المتحدث الصيني: لم يكن هناك أي تستر قط، ولن نسمح بأيّ تستر.الصين فيروس كورونا الجديد
17 إبريل 2020 - 24 شعبان 1441 02:28 PM
ردًا على الشكوك المتزايدة من القوى الغربيةالصين: لم نتستر على عدد مصابي "كوفيد-19"
نفت الصين أن تكون قد تسترت على حجم تفشي فيروس كورونا المستجد لديها.
جاء ذلك وفق ما أفادت به وزارة الخارجية الصينية في ردّها على الشكوك المتزايدة من قوى غربية على رأسها الولايات المتحدة.
وأقرّ متحدّث باسم وزارة الخارجية الصينية، بأن التفشّي السريع للفيروس أسهم في تعداد أقل نجم عنه رفع الصين حصيلة الوفيات لديها في وقت سابق الجمعة.
وقال المتحدث الصيني: لم يكن هناك أي تستر قط، ولن نسمح بأيّ تستر.
، الصين: لم نتستر على عدد مصابي "كوفيد-19" ،
المصدر : الخليج 365
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