، "الداخلية" التونسية: إفشال مخطط إرهابي لنقل كورونا إلى أفراد الأمن ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
أعلنت وزارة الداخلية التونسية، أنها تمكنت من إفشال مخطط إرهابي، كان يستهدف نقل فيروس كورونا المستجد إلى أفراد الأمن التونسي.
وفي بيان للداخلية التونسية نشرته على صفحتها الرسمية في موقع "فيسبوك"، قالت فيه: "تمكنت الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب بإدارة مكافحة الإرهاب للحرس الوطني من إفشال مخطط إرهابي لأحد العناصر التكفيرية؛ أصيلة ولاية قبلي".
وأشار البلاغ إلى أن هذا العنصر التكفيري تمّ تسريحه من السجن أخيراً بعد تورُّطه في قضية عدلية ذات صبغة إرهابية.
وأضاف: "استغل هذا الأخير سلطته المعنوية على باقي العناصر التكفيرية بالجهة، خاصة أولئك الحاملين لأعراض فيروس كورونا الخاضعين للمراقبة الإدارية، قصد تحريضهم على تعمُّد العطس والكحة ونشر البصاق في كل مكان خلال وجودهم داخل الوحدة الأمنية، بهدف إصابة الأمنيين بالعدوى".وزارة الداخلية التونسية فيروس كورونا الجديد
"الداخلية" التونسية: إفشال مخطط إرهابي لنقل كورونا إلى أفراد الأمنصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-04-17
أعلنت وزارة الداخلية التونسية، أنها تمكنت من إفشال مخطط إرهابي، كان يستهدف نقل فيروس كورونا المستجد إلى أفراد الأمن التونسي.
وفي بيان للداخلية التونسية نشرته على صفحتها الرسمية في موقع "فيسبوك"، قالت فيه: "تمكنت الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب بإدارة مكافحة الإرهاب للحرس الوطني من إفشال مخطط إرهابي لأحد العناصر التكفيرية؛ أصيلة ولاية قبلي".
وأشار البلاغ إلى أن هذا العنصر التكفيري تمّ تسريحه من السجن أخيراً بعد تورُّطه في قضية عدلية ذات صبغة إرهابية.
وأضاف: "استغل هذا الأخير سلطته المعنوية على باقي العناصر التكفيرية بالجهة، خاصة أولئك الحاملين لأعراض فيروس كورونا الخاضعين للمراقبة الإدارية، قصد تحريضهم على تعمُّد العطس والكحة ونشر البصاق في كل مكان خلال وجودهم داخل الوحدة الأمنية، بهدف إصابة الأمنيين بالعدوى".
17 إبريل 2020 - 24 شعبان 1441
02:08 PM
بتحريض المصابين على تعمُّد العطس والكحة ونشر البصاق داخل الوحدة الأمنية
أعلنت وزارة الداخلية التونسية، أنها تمكنت من إفشال مخطط إرهابي، كان يستهدف نقل فيروس كورونا المستجد إلى أفراد الأمن التونسي.
وفي بيان للداخلية التونسية نشرته على صفحتها الرسمية في موقع "فيسبوك"، قالت فيه: "تمكنت الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب بإدارة مكافحة الإرهاب للحرس الوطني من إفشال مخطط إرهابي لأحد العناصر التكفيرية؛ أصيلة ولاية قبلي".
وأشار البلاغ إلى أن هذا العنصر التكفيري تمّ تسريحه من السجن أخيراً بعد تورُّطه في قضية عدلية ذات صبغة إرهابية.
وأضاف: "استغل هذا الأخير سلطته المعنوية على باقي العناصر التكفيرية بالجهة، خاصة أولئك الحاملين لأعراض فيروس كورونا الخاضعين للمراقبة الإدارية، قصد تحريضهم على تعمُّد العطس والكحة ونشر البصاق في كل مكان خلال وجودهم داخل الوحدة الأمنية، بهدف إصابة الأمنيين بالعدوى".
، "الداخلية" التونسية: إفشال مخطط إرهابي لنقل كورونا إلى أفراد الأمن ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر "الداخلية" التونسية: إفشال مخطط إرهابي لنقل كورونا إلى أفراد الأمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.