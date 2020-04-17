شكرا لمتابعة خبر عن «الأرصاد» : رياح نشطة وأتربة مثارة على تبوك والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تبوك (صدى):

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم, من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية على منطقة تبوك, و تشمل مدينة تبوك و محافظة البدع والوجه وأملج وتيماء وضباء.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً.