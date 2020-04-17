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شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. الفرق الرقابية تضبط كميات من الأرز والتنباك بأحد مقرات سكن العمالة. والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - خميس مشيط (صدى):داهمت الفرق الرقابية بمحافظة خميس مشيط مقر سكن لعمالة من جنسية آسيوية، بسبب قيامهم بتخزين كميات كبيرة من الأرز و"التنباك" بطريقة غير نظامية بمسكنهم.
وقال رئيس البلدية سليمان الشهراني أن الفرق الرقابية التابعة لبلدية أم سرار الفرعية ، ضبطت بداخل المسكن أكثر من 150 كيساً من الأرز ونحو 500 كجم من مادة التنباك.
وتابع بانه تم مصادرة المضبوطات، وإحالة العمالة للجهات الأمنية المختصة، لافتاً إلى أنه سيتم توزيع كميات الأرز الصالحة على الجمعيات الخيرية، وتسليم كميات التنباك للجنة مكافحة التبغ.
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