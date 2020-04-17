شكرا لمتابعة خبر عن «الصحة» توضح حقيقة انتقال الفيروس للجنين حال إصابة المرأة الحامل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت وزارة الصحة أنه لا يوجد دليل كافي لتحديد ما إذا كان الفيروس المستجد كوفيد 19 ينتقل من الأم الحامل للجنين ، أو وجود تأثير محتمل على هذا الطفل بعد الولادة .

ونبهت "الصحة " أنه يجب أن تستمر النساء الحوامل في اتباع الإحتياطات المناسبة لحماية أنفسهن من التعرض للإصابة .

كما نبهت إلى التماس الرعاية الطبية في وقت مبكر بالإتصال على الهاتف " 937 " فور الشعور بأحد الأعراض كالحمى أو السعال أو صعوبة التنفس .