شكرا لمتابعة خبر عن إرشادات هامة في حال نشوب حريق نتيجة تسرب غاز الأسطوانة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): وجهت المديرية العامة للدفاع المدني إرشادات هامة في حال نشوب حريق نتيجة لتسرب الغاز من الأسطوانة ، وذلك على النحو التالي: وجهت المديرية العامة للدفاع المدني إرشادات هامة في حال نشوب حريق نتيجة لتسرب الغاز من الأسطوانة ، وذلك على النحو التالي: 1- اغلق صمام الغاز إذا كان ذلك ممكن . Advertisements 2- غادر المنزل مع جميع أفراد الأسرة . 3- قم بالإتصال على الدفاع المدني " 998 " . 4- لا تفكر أبداً في العودة لجلب أشياء ثمينة .

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