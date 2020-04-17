شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. انتشار مراكز لفحص كورونا في 45 ثانية بالرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف رئيس مركز السيطرة والتحكم في العاصمة الرياض عن انتشار مراكز لفحص المواطنين والمقيمين بالسيارات لتأكد من عدم إصابتهم بالفيروس في مدة زمنية لا تتجاوز 45 ثانية ، على تظهر النتيجة من 4 إلى 6 ساعات ويتم ابلاغهم بها .

وأكد في لقاء مع برنامج "بالمختصر " على قناة mbc ، على زيادة المعامل المخبرية التي تطبق الفحص المعتمد وهو المسحة والفحص المخبري وتظهر النتيجة بعد 6 ساعات على الأكثر .

وحول آلية عمل المركز ، أوضح أن المركز لديه آلية للتحكم في الحراك بمدينة الرياض بمعرفة كل شاردة وواردة لها علاقة بكورونا ، ونتابع تسجيل الحالات يوميا وتقصي الوباء اليومي ، والوعي المجتمعي ، والفحوصات ، و يتم رفع تقارير يومياً للجهات العليا عما يحدث في منطقة الرياض حول كورونا .

كما يملك المركز آلية للسيطرة لإحتواء التجاوزات في بعض المنشآت الصحية الصغيرة ، والإسكانات ، والمنشآت التجارية ، ويتم اتخاذ القرارات الواضحة والتواصل مع الجهات المختصة مباشر ، وتصل للإغلاق .