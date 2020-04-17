شكرا لمتابعة خبر عن حساب المواطن يرفض قبول مستندات إثبات الاستقلالية من خارج المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح برنامج حساب المواطن مدى إمكانية قبول مستندات إثبات الاستقلالية للحصول على الدعم من خارج المملكة .

وكان أحد متابعي البرنامج على حسابها الرسمي الخاص بخدمة المستفيدين قد تساءل عن كيفية حصوله على الدعم، وهو يدرس بالخارج ويسكن بمفرده.

وأجاب البرنامج بأنه لا يتم قبول مستندات إثبات الاستقلالية من خارج المملكة.