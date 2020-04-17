شكرا لمتابعة خبر عن مفتي عام المملكة : صلاتا التراويح والعيد في البيوت إذا استمرت كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعلن مفتي عام المملكة العربية أعلن مفتي عام المملكة العربية السعودية رئيس هيئة كبار العلماء الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ الحكم الشرعي لصلاتي التراويح والعيد في ظل الظروف الحالية . وقال سماحة المفتي أن صلاتا التراويح والعيد في البيوت إذا استمرت كورونا ، وذلك وفقاً للرخصة التي أباحها الله تعالى للمسلمين في مثل هذه الظروف .

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