شكرا لمتابعة خبر عن مندوب توصيل يترك رسالة تقدير لعميل ويتنازل عن نسبته حبا في شعب المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - بريدة (صدى): كتب مندوب توصيل يعمل بأحد التطبيقات بمدينة بريدة، عميلا برسالة لطيفة وتركها في الكيس مع الطلب معبرا فيها عن حبه وتقديره للمملكة وشعبها. كتب مندوب توصيل يعمل بأحد التطبيقات بمدينة بريدة، عميلا برسالة لطيفة وتركها في الكيس مع الطلب معبرا فيها عن حبه وتقديره للمملكة وشعبها. وقام العميل بنشر الرسالة التي وجدها، حيث ترك المندوب الطلب متنازلا عن نسبته في مبلغ التوصيل، ويعتبر خدمة التوصيل مجانية منه لشعب المملكة.

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