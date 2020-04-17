شكرا لمتابعة خبر عن «القدية» يكشف أهم الوحدات التي ستتوفر بالمشروع والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشف مشروع القدية العمل على بناء العديد من المرافق والمنشآت بكافة أنواعها لبناء مشروع متكامل يصبح وجهة للجميع . كشف مشروع القدية العمل على بناء العديد من المرافق والمنشآت بكافة أنواعها لبناء مشروع متكامل يصبح وجهة للجميع . وأوضح المشروع أنه سيتم بناء منشآت أمنية ودفاع مدني ومساجد ومستشفى ومدارس ، وغيرها من المشروعات لخدمة مناطق الترفيه والرياضة . الجدير بالذكر أن العمل بالمشروع لا زال مستمر مع اتخاذ كافة التدابير الوقائية لتسليم المشروع في موعده دون تأخير .

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