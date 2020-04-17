شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مباراة كرة قدم لأطفال بمنطقة مزدحمة بالسكان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

رصد مقطع فيديو مباراة كرة قدم لمجموعة من الاطفال، دون النظر للإحترازات الأمنية، حيث أقيمت المباراة في الحواري الضيقة .

وأظهر المقطع الاطفال في حي أم السليم بالقرب من وسط العاصمة الرياض، وهم يهربون من المكان داخل الحارات الضيقة المكتظة بالسكان عند رؤية الدوريات الأمنية.

وكشف الفيديو عدم مبالاة عددٍ من العمالة الوافدة التي تسكن في الحارات الضيقة بأزمة كورونا، مؤكداً أنهم يتواجدون في الشوارع والطرقات في مخالفة للأنظمة والتعليمات.