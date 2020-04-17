بالفيديو .. الحجارة والوزار بدلا من الأصابع في تنفيذ عمليات السحب من أجهزة الصراف الآلي

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): دفع الخوف من الإصابة بفيروس دفع الخوف من الإصابة بفيروس كورونا الجديد بعض المواطنون للجوء لطرق مختلفة لحماية أنفسهم أثناء قيامهم بالسحب من أجهزة الصراف الآلي. ووثق مقطع فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعي لجوء أحد الأشخاص لاستخدام الحجارة بدل من أصابع يده في تنفيذ عملية السحب. وظهر شخص آخر وهو يستخدم الوزار في إدخال البيانات المطلوبة لعملية السحب، كما قام أيضا باستخدام نفس الشئ لالتقاط الأموال التى خرجت من ماكينة الصراف.

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