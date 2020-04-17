شكرا لمتابعة خبر عن «النمر» : نصف المصابين بالفيروس كانوا مخالطين لمرضى لم تظهر عليه أي اعراض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): حذر الدكتور خالد النمر استشاري امراض القلب وقسطرة الشرايين من انتقال عدوى الوباء من أشخاص لم تظهر عليهم أي أعراض للإصابة . حذر الدكتور خالد النمر استشاري امراض القلب وقسطرة الشرايين من انتقال عدوى الوباء من أشخاص لم تظهر عليهم أي أعراض للإصابة . وقال " النمر " أن نحو نصف المصابين كانوا مخالطين لمرضى لم تظهر عليهم أي أعراض ، مشيراً إلى أن مريض الفيروس يعدي الآخرين قبل ظهور أعراض عليه أو بعدها وأن أكثر أوقات العدوى اليوم السابق لظهور الأعراض . ونصح "النمر " بالتباعد الإجتماعي ، والبعد مسافة مترين عن أي شخص على اعتبار أنه قد يكون مريض بالفيروس ولم تظهر عليه الأعراض بعد .

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