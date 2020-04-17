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شكرا لمتابعة خبر عن «حقوق الإنسان» تحذر أصحاب إعلانات التوظيف المنطوية على تمييز من المساءلة النظامية والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أكدت هيئة حقوق الإنسان على مساواة جميع المواطنين في حق العمل دون تمييز على أساس الجنس أو الإعاقة أو السن أو أي شكل من أشكال التمييز الأخرى .
وقالت " حقوق الإنسان " أن الأنظمة السعودية تحظر كافة أشكال التمييز في الحصول على العمل ، بما في ذلك إعلانات التوظيف أو الإجراءات الخاصة بذلك .
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