شكرا لمتابعة خبر عن «حقوق الإنسان» تحذر أصحاب إعلانات التوظيف المنطوية على تمييز من المساءلة النظامية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت هيئة حقوق الإنسان على مساواة جميع المواطنين في حق العمل دون تمييز على أساس الجنس أو الإعاقة أو السن أو أي شكل من أشكال التمييز الأخرى .

وقالت " حقوق الإنسان " أن الأنظمة السعودية تحظر كافة أشكال التمييز في الحصول على العمل ، بما في ذلك إعلانات التوظيف أو الإجراءات الخاصة بذلك .