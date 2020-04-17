شكرا لمتابعة خبر عن «المرور» توضح مدى إمكانية نقل ملكية المركبة دون فحص خلال الفترة الحالية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أكدت الإدارة العامة للمرور أنه يُشترط لنقل ملكية المركبة فحص فني سار بجانب التأمين عليها ، ولا يتم الإكتفاء بالتأمين خلال الفترة الحالية . أكدت الإدارة العامة للمرور أنه يُشترط لنقل ملكية المركبة فحص فني سار بجانب التأمين عليها ، ولا يتم الإكتفاء بالتأمين خلال الفترة الحالية . جاء ذلك رداً على مواطن حول مدى امكانية نقل ملكية المركبة دون فحص والإكتفاء بالتأمين على غرار السماح بتجديد استمارة المركبات بدون إجراء الفحص الدوري .

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