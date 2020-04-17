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التحقيق مع رجل أمن وممرضين بعد انتهاك خصوصية مريض أثناء نقله بالإسعاف في الجبيل

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تحقق المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية مع متورطين في إنتهاك خصوصية مريض بعد تصويره أثناء نقله عبر الإسعاف إلى مستشفى خاص .

وأكدت " صحة الشرقية " أنها أصدرت توجيه عاجل للإدارة المختصة لديها للتحقيق في الواقعة ، وتباشر التحقيق مع رجل أمن وبعض العاملين في التمريض ، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم لإنتهاك خصوصية المرضى .

وكان مقطع فيديو قد أظهر إنتهاك رجل أمن وممرضين لخصوصية المريض بعد تصويره أثناء نقله للإسعاف بالجبيل دون مراعاه لأبسط حقوقه .

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