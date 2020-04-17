شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. شخص يصيد عدد كبير من الحمام بجدة ومسن يفشل في منعه والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):وثق مقطع فيديو متداول قيام شخص بصيد عدد كبير من الحمام بطريقة عشوائية في جدة، وسط مطالبات بالقبض عليه ومحاسبته.
وظهر الشخص في الفيديو هو يلقي شبكة الصيد على الحمام الذي يتجمع أسفل أحد الكباري بالقرب من سوق اليمامة جنوب جدة بحثا عن الطعام، ومن ثم يقوم بجمع الشبكة ووضعها في مركبته.
وحاول مسن منعه من صيد الحمام إلا أنه لم يبالي له، وقام بوضع شبكة وبها عدد كبير من الحمام بالسيارة وهرب من المكان.
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