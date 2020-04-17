شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ حضرموت يكشف آخر تطورات وضع الحالة المصابة في الشحر.. ويقر تعديل الحظر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن “فرج سالمين البحسني”، إن الحالة الوحيدة المصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في اليمن في تحسن مستمر. وأضاف اللواء البحسني في اتصال هاتفي مع إذاعة المكلا صباح اليوم الجمعة أن الحالة ماتزال متواجدة بمستشفى الحميات ومركز معالجة حالات كورونا بمنطقة فلك وهي تحت الملاحظة والرعاية الصحية، والحالة في تحسن كبير وتتماثل للشفاء، داعيا المواطنين إلى الالتزام في بيوتهم والابتعاد عن التجمعات حفاظا على صحتهم وسلامتهم. شاهد بقية تفاصيل الخبر في الأسفل قد يهمك ايضاً: Advertisements وأعلن اللواء البحسني عن تعديل قرار حظر التجوال في جميع مديريات المحافظة باستثناء “الشحر، والديس الشرقية” بدءً من يوم غدٍ السبت 17 أبريل 2020م.



وأشار اللواء البحسني إلى أنه سيتم تعديل حظر التجوال ابتداءً من يوم غد السبت من الساعة الثامنة مساء وحتى الخامسة صباحا في جميع مديريات حضرموت ماعدا مديريتي (الشحر والديس الشرقية) بحيث يكون حظر التجوال فيهما من الساعة السادسة مساء إلى الساعة السادسة صباحاً.



وكان محافظ حضرموت قد أعلن الجمعة الماضية، حظراً للتجوال في مديريات المحافظة من السادسة مساء وحتى السادسة صباحاً بعد اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس كورونا في اليمن.

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