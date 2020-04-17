العراق: امساكية شهر رمضان 2020 في بغداد وكافة المحافظات العراقية_ عدد ساعات الصيام وموعيد الصلاة

تقدم لكم وكالة سوا الاخبارية إمساكية شهر رمضان المبارك 2020 في العراق وعدد ساعات الصيام في كافة المحافظات العراقية، حيث حددت الحسابات الفلكية الأيام الأولى من شهر رمضان المبارك في محافظات العراق ومصر والمملكة العربية السعودية ولبنان والمغرب وجميع الدول العربية الأخرى، حيث يستقبل المسلمون الأيام الأولى من الشهر الكريم يوم الجمعة 24 أبريل 2020 لتبدأ معه أجمل أشهر السنة الهجرية وأقربها إلى قلوب الجميع.

ويعتبر شهر رمضان من أهم شهور السنة بالنسبة للمسلمين، حيث تختلف العادات المجتمعة من دولة إلى أخرى، على الرغم من أن جميع الدول الإسلامية تشارك في الحرص على إقامة الطقوس الدينية والتمتع بجو من الروحانية في أيامه المباركة واستغلالها في التقرب من الله والابتعاد عن الأفعال والخطايا السيئة.

وينتظر مليار ونصف المليار من المسلمين حول العالم وصول شهر رمضان المبارك 2020،الذي تزداد فيه مشاعر الالفة والرحمة بين جميع المسلمين، حيث من المتوقع أن تبدأ اول أيام رمضان 2020 في الدول العربية بعد غروب الشمس يوم الأربعاء 29 / شعبان / 19412 22 أبريل 2020م، حيث يتم تحديد ما إذا كان يوم الخميس القادم هو اليوم المتمم لشعبان، أم ستكون أول أيام ر مضان 2020_ 1941 وفقا لتحري هلال الشهر.

تحري هلال رمضان يوم الأربعاء 22 أبريل 2020م في العراق

يكون موعد غروب القمر ليلة تحري هلال رمضان 2020م في بغداد: الساعة 18:38، في حين يكون موعد غروب الشمس ليلة تحري هلال رمضان 2020م في بغداد: الساعة 18:04، وبذلك سيغرب القمر قبل مغيب الشمس، وبالتالي تكون رؤية هلال رمضان 2020 ليلة الأربعاء مستحيلة، وعليه سيكون يوم الخميس 23 أبريل 2020م هو المتمم لشهر شعبان، ويوم الجمعة 24 أبريل هو بداية أول أيام شهر رمضان 2020 في العراق .

أوقات الصلاة في رمضان بغداد حيث يتم رفع آذان الفجر الأول من رمضان في مدينة بغداد العراقية الساعة 52:03 صباحا، لتبدأ ساعات الصيام التي تنتهي بإطلاق المدفع ورفع الاذان صلاة المغرب الساعة 40:06 ً مساء، ويصوم مسلمو دولة العراق في اليوم الأول من الشهر حوالي ساعة و48 دقيقة، وتزداد ساعات الصيام تدري ًجيا إلى اليوم الأخير، بإجمالي 15 ساعة و 41 دقيقة.

امساكية رمضان 2020 في العراق

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ومن جهته، أكد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، إن الحسابات الفلكية تشير بأن شهر شعبان ستكتمل عدته ثلاثين يوماً، ويوم الجمعة 24 أبريل 2020م أول شهر رمضان المبارك بحول الله في المملكة العربية السعودية وجميع الدول العربية والاسلامية.

وأضاف الدكتور الزعاق، في تغريدات متتالية عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن شهر شعبان يعتبر امتداداً للمرحلة الجوية الانتقالية (تقلبات جوية)، وسيلاحظ خلال هذا الشهر تزايد درجات الحرارة بالتدريج، وتناقص الظل وأن الشمس بدأت تقترب من الرأس في حال الظهر.

وأشار إلى أن نهاية شعبان ستكون بداية موسم الكنّة التي تستمر 40 يوماً، موضحاً، أن شهر رمضان المبارك داخل في هذا الموسم والذي يعني الصيف الحار وليس القيظ.

وأوضح الدكتور الزعاق، أن أول شهر شعبان مرحلة قران ثالث والذي قال فيه أهالينا رحمهم الله (قران ثالث ربيع ذالف)، أي إذا قارن القمر الثريا في اليوم الثالث فهذا علامة على نهاية الربيع بالتدريج، وآخر الشهر، كنة الثريا (أي اختفاء الثريا عن الأنظار)، ومدة الكنة 40 يوماً وهي بداية الصيف الفعلي في النهار.

وتعتمد أغلب الدول العربية والإسلامية على الرؤية الشرعية واستطلاع الهلال لمعرفة غرّة شهر رمضان والشهور القمرية، وسيكون تحري هلال رمضان 2020 في السعودية وباقي الدول العربية والإسلامية، بعد أن تغيب شمس يوم الأربعاء الموافق 29 من شعبان 1441 هـ، والذي يوافق 22 أبريل 2020م.