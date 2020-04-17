تستمر 29 يومًا.. الصخري يوضح خصائص «أيام الذراعين»

أوضح المهتم بالأحوال الجوية أبو عبدالرحمن الحربش الصخَري، خصائص أيام «الذراعين» التي بدأت في المملكة وفقًا للحسابات المحلية.

وقال الصخري، عبر حسابه بتويتر، إن «نوء الذراعين»، مدته ۲۹ يومًا، وبدأ أمس الخميس وينتهي يوم الاثنين ۱۱ مایو 2020.

وأضاف الصخري أن «نوء الذراعين» يشتمل على منزلتين، مدة كل واحدة منهما ۱۳ يومًا؛ وهما: «المؤخر – الرشاء»، ونبه إلى أن منزلة «المؤخر» تُعرف لدى العامة بـ«الذراع الأولى»، وهي التي بدأت أمس الخميس، وتنتهي يوم الثلاثاء الموافق (۲۸ أبريل 2020)، وتعد المنزلة الرابعة من منازل فصل الربيع في الحسابات المحلية.

وأشار الصخري إلى أنه غالبًا ما تهطل خلال هذه الفترة، أمطار غزيرة، تصحب بالبرد، على العديد من مناطق المملكة، وتكون الأجواء مائلة إلى الحرارة وسط النهار ومعتدلة بقية أوقات اليوم.

Advertisements

وتابع الصخري قائلًا: «تستمر خلال هذه الفترة تزايد النهار وتناقص الليل، وتكثر هجرة الطيور وأبرزها (القميري). وبنهاية (المؤخر) تبدأ الكنة (الكنة الثريا) ومدتها 40 يومًا».

اقرأ أيضًا:

الأرصاد عن «طقس الربيع»: حرارة أعلى من المعدلات على عدة مناطق

