بالفيديو.. الجمارك تعثر على نصف مليون حبة كبتاجون بـ"مخبأ سري"

أحبطت الجمارك السعودية محاولة تهريب 499 ألفًا و321 حبة كبتاجون مخدرة، عبر منفذ الحديثة، ضمن جهودها لإحباط محاولات العبث بمقدرات وأمن المملكة.

وأوضحت الجمارك، بحسب "الإخبارية"، اليوم الجمعة، أن الحبوب كانت مخبأة في دبة عادم الوقود بإحدى الشاحنات الحاملة لإرسالية حجر بناء القادمة من خارج المملكة.

كما تم ضبط كميات أخرى كانت مخبأة داخل أسطوانات الهواء المخصصة لفرامل عجلات مقطورة الشاحنة، بالإضافة إلى ضبط المستقبلين لهذه الكمية؛ وذلك بالتنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات.

Advertisements

اقرأ أيضا:

إحباط محاولة تهريب 2.5 مليون حبة كبتاجون داخل حاوية أسقف جبسية

بالفيديو.. ضبط أكثر من 6 ملايين حبة كبتاجون داخل شحنة بطاطس بجدة

