بالفيديو.. الشيخ الخثلان يعلق على البيع والشراء وقت صلاة الجمعة في زمن كورونا

أوضح عضو هيئة كبار العلماء سابقًا الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور سعد الخثلان؛ حكم البيع والشراء وقت صلاة الجمعة في الوقت الراهن، في ظل إيقاف الجمعة بسبب فيروس كورونا.

وقال الخثلان، خلال استضافته في برنامج «يستفتونك» المذاع على قناة «الرسالة»، إن الله -تعالى- نهى عن البيع إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، أي عند إقامة صلاة الجمعة. أما إذا لم تُقَم الجمعة، كما هو عليه الحال الآن في معظم البلدان، بسبب انتشار كورونا، فالناس يصلونها حينئذ صلاة ظهر.

وتابع الخثلان قائلًا إن النهى الوارد في قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ (9) فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (10)» لا يشمل البيع والشراء في الوقت الحالي.