الحصيني: حالة جوية ممطرة بعدة مناطق.. تبدأ السبت

توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، حالة جوية ممطرة، تبدأ فعليًّا غدًا السبت، على بعض المناطق.

وقال الحصيني -عبر حسابه بتويتر- إن للحالة الممطرة جناحين: الأول على مناطق الحدود الشمالية، والثاني على نجران، مضيفًا أن الجناحين سيلتقيان على منطقة الرياض والشرقية.

وتابع الحصيني قائلًا إن الحالة الممطرة تتوسَّع يوم الأحد القادم نحو مكة المكرمة والباحة وعسير وجازان ونجران والربع الخالي ووسط الخليج، وجنوب المدينة المنورة.

أما يوم الاثنين القادم، فتتوسع الحالة الممطرة، لتشمل أجزاء من الشمالية والجوف والقصيم وحائل والمدينة، إضافة إلى مكة والباحة وعسير وجازان ونجران والرياض والشرقية ووسط الخليج.

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ويوم الثلاثاء القادم، متوقعٌ أن تشمل الحالة الممطرة معظم المناطق، ويوم الأربعاء القادم متوقعٌ أن تشمل المنطقة الشرقية والربع الخالي ودول الخليج العربي.

وأشار الحصيني إلى أن الأمطار المتوقعة متفاوتة الشدة من مكان إلى آخر، من خفيفة إلى متوسطة، وأحيانًا غزيرة، مع حبات برد وفرصة سيول ورياح مغبرة.

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