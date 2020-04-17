شاهد.. السفير البريطاني لدى المملكة يشيد بجهود السعودية لإعادة مواطنيه

أشاد السفير البريطاني لدى السعودية، نيل كرمبتون، بالمملكة على الجهود التي بذلتها في إعادة المواطنين البريطانيين إلى بلادهم بالتزامن مع أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

جاء ذلك في مقطع فيديو تحدث فيه كرمبتون، ونشره الحساب الرسمي لوزارة الخارجية البريطانية على موقع تويتر.

وقال السفير: «مرحبًا أنا نيل كرمبتون، السفير البريطاني لدى المملكة العربية السعودية، أود أن أشكر الحكومة السعودية، على جهودها في عملية إعادة المواطنين البريطانيين إلى بريطانيا».

وأضاف: «قمنا منذ بداية الأزمة بالتعاون مع الجهات السعودية، بتنظيم 6 رحلات إلى بريطانيا من الرياض وجدة والدمام لأكثر من 1100 بريطاني».

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وتابع السفير البريطاني قائلا: «أحب أن أشكر وزارة الخارجية، وإدارة المراسم لتسهيل تنقل المواطنين البريطانيين من مختلف مناطق المملكة إلى مطارات الرياض وجدة والدمام، وبالإضافة إلى ذلك، أود أن أشكر الهيئة العامة للطيران المدني ، والخطوط الجوية السعودية على تعاونهم معنا في ترتيب هذه الرحلات».

وأعرب السفير البريطاني عن تطلعه لاستمرار التعاون مع الجهات السعودية في ترتيب المزيد من الرحلات في الأسابيع المقبلة.

كما أعرب عن تمنياته لكل الشعب السعودي بالصحة والعافية خلال هذه الفترة الصعبة.