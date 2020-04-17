حساب المواطن: وثائق إثبات الاستقلالية من الخارج "لن تُقبل"

حسم برنامج حساب المواطن، الجدل حول قبول وثائق الاستقلالية لمن هم مقيمون خارج المملكة، ومنهم الطلبة الدارسون.

وأوضح حساب خدمة المستفيدين التابع للبرنامج، على تويتر، أنه «لا يتم قبول مستندات إثبات الاستقلالية من خارج المملكة».

جاء ذلك ردًّا على استفسار من مواطن ذكر أنه يدرس بالخارج ويسكن لوحده فكيف يثبت أنه مستحق للدعم؟

وأوضح البرنامج، في وقت سابق، أنه إذا كان المستفيد «فردًا مستقلًّا» يجب رفع وثائق استقلالية المسكن باسم المتقدم بالطلب؛ حتى لا يؤثر ذلك على الأهلية.

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وتشمل وثائق الاستقلالية «عقد الإيجار الموحد أو صك الملكية للسكن أو مشهد إثبات سكن جامعي أو المعاهد أو الكليات العسكرية»، وفي حال عدم توافرها يتم إضافة الفرد كتابع لرب الأسرة.

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