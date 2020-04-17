السعودية اليوم / النمسا: ارتفاع وفيات كورونا إلى 431 والإصابات إلى 14484



فيينا 24 شعبان 1441 هـ الموافق 17 أبريل 2020 م واس

اعلنت النمسا اليوم ارتفاع حصيلة الوفيات الناجمة عن انتشار فيروس

وذكرت وزارة الصحة النمساوية في بيان إن الحصيلة الإجمالية ارتفعت بعد تسجيل 21 حالة وفاة و 114 إصابة جديدة بالفيروس الذي تعافى منه 9704 حالات.

// انتهى //

13:09ت م

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فيينا 24 شعبان 1441 هـ الموافق 17 أبريل 2020 م واساعلنت النمسا اليوم ارتفاع حصيلة الوفيات الناجمة عن انتشار فيروس كورونا المستجد إلى 431 حالةً، فيما زاد إجمالي الإصابات إلى 14484 حالةً.وذكرت وزارة الصحة النمساوية في بيان إن الحصيلة الإجمالية ارتفعت بعد تسجيل 21 حالة وفاة و 114 إصابة جديدة بالفيروس الذي تعافى منه 9704 حالات.// انتهى //13:09ت م0053

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