شكرا لقرائتكم خبر عن صحة الشرقية تحقق في مقطع نقل المرضى بالجبيل والان نبدء بالتفاصيل
واوضح البيان أن ان المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية أصدرت توجيها عاجلاً للإدارة المختصة لديها للتحقيق في المقطع المتداول ، حيث باشرت التحقيق مع رجل أمن وبعض العاملين في التمريض الذين قاموا بتصوير المقطع وسيتم اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحقهم إزاء انتهاكهم لخصوصية المرضى .
وأكدت ان المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية رفضها التام لمثل هذه التجاوزات أياً كان مصدرها وأن خصوصية المريض هي ( خط أحمر ) ، ونشدد على أنه سيتم تطبيق العقوبات بحق المتسببين في تصوير وإظهار المقطع المتداول حسب الأنظمة المعمول بها في هذا الخصوص.
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