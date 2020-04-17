، حالة الطقس: أمطار رعدية على 9 مناطق بينها الرياض ،

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطولاً لأمطار رعدية مصحوبة برياح سطحية نشطة على مناطق (نجران، جازان، عسير، الرياض، الشرقية، الجوف، الحدود الشمالية، القصيم، تبوك).
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وشمالية غربية إلى شمالية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 12 - 36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حالة الطقس أمطار رعدية
حالة الطقس: أمطار رعدية على 9 مناطق بينها الرياضوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-04-17
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطولاً لأمطار رعدية مصحوبة برياح سطحية نشطة على مناطق (نجران، جازان، عسير، الرياض، الشرقية، الجوف، الحدود الشمالية، القصيم، تبوك).
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وشمالية غربية إلى شمالية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 12 - 36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.
17 إبريل 2020 - 24 شعبان 1441
12:44 PM
مصحوبة برياح سطحية نشطة
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطولاً لأمطار رعدية مصحوبة برياح سطحية نشطة على مناطق (نجران، جازان، عسير، الرياض، الشرقية، الجوف، الحدود الشمالية، القصيم، تبوك).
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وشمالية غربية إلى شمالية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 12 - 36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.
، حالة الطقس: أمطار رعدية على 9 مناطق بينها الرياض ،
المصدر : الخليج 365
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