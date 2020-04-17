السعودية اليوم / ماليزيا تسجل 69 إصابة جديدة بكورونا



كوالالمبور 24 شعبان 1441 هـ الموافق 17 أبريل 2020 م واس

سجلت ماليزيا 69 إصابة جديدة بفيروس

وبذلك يصل العدد الإجمالي للإصابات في ماليزيا بسبب الفيروس المستجد إلى 5251 حالةً.

وأبلغت وزارة الصحة الماليزية عن حالتي وفاة جديدتين ليصل إجمالي الوفيات إلى 86.

// انتهى //

12:54ت م

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كوالالمبور 24 شعبان 1441 هـ الموافق 17 أبريل 2020 م واسسجلت ماليزيا 69 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم - وهي أقل زيادة يومية منذ أن فرضت الحكومة قيودا على الحركة وأنشطة الأعمال في 18 مارس -.وبذلك يصل العدد الإجمالي للإصابات في ماليزيا بسبب الفيروس المستجد إلى 5251 حالةً.وأبلغت وزارة الصحة الماليزية عن حالتي وفاة جديدتين ليصل إجمالي الوفيات إلى 86.// انتهى //12:54ت م0050

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