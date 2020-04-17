

برلين 24 شعبان 1441 هـ الموافق 17 أبريل 2020 م واس

أعلن وزير الصحة الألماني ينس شبان أن

وقال شبان في مؤتمر صحفي اليوم: "يمكننا الآن القول إن الأمر نجح، نجحنا في الانتقال من زيادة حيوية الى زيادة مستقرة، ومعدلات الإصابة انخفضت بشكل كبير"، موضحًا أن ألمانيا أجرت فحوصا لحوالى 1,7 ملايين شخص حتى الآن.

// انتهى //

12:42ت م

0049



برلين 24 شعبان 1441 هـ الموافق 17 أبريل 2020 م واسأعلن وزير الصحة الألماني ينس شبان أن فيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19 ) بات تحت السيطرة ويمكن إدارته في ألمانيا.وقال شبان في مؤتمر صحفي اليوم: "يمكننا الآن القول إن الأمر نجح، نجحنا في الانتقال من زيادة حيوية الى زيادة مستقرة، ومعدلات الإصابة انخفضت بشكل كبير"، موضحًا أن ألمانيا أجرت فحوصا لحوالى 1,7 ملايين شخص حتى الآن.// انتهى //12:42ت م0049

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / ألمانيا تعلن أن فيروس كورونا المستجد بات تحت السيطرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.