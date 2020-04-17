السعودية اليوم / المغرب تسجل 245 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا



الرباط 24 شعبان 1441 هـ الموافق 17 إبريل 2020 م واس

سجلت المغرب اليوم 245 إصابة جديدة بفيروس

وقالت وزارة الصحة المغربية إن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء وصل إلى 273 شخصًا، فيما اُستبعِد 9995 حالة أخرى بعد الكشف المخبري.

// انتهى //

12:41ت م

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الرباط 24 شعبان 1441 هـ الموافق 17 إبريل 2020 م واسسجلت المغرب اليوم 245 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 2528، فيما بلغ عدد الوفيات 133 بعد تسجيل ثلاث وفيات جديدة.وقالت وزارة الصحة المغربية إن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء وصل إلى 273 شخصًا، فيما اُستبعِد 9995 حالة أخرى بعد الكشف المخبري.// انتهى //12:41ت م0048

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