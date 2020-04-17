السعودية اليوم / عدد الوفيات يتجاوز عتبة الخمسة آلاف في بلجيكا



بروكسل 24 شعبان 1441 هـ الموافق 17 أبريل 2020 م واس

تسبب وباء

وسجلت 313 وفاة في الساعات ال24 الأخيرة مما رفع الحصيلة إلى 5163 ،موضحةً أن نصف الوفيات 2586 في دور للمسنين.

// انتهى //

12:40ت م

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بروكسل 24 شعبان 1441 هـ الموافق 17 أبريل 2020 م واستسبب وباء فيروس كورونا المستجد بوفاة أكثر من خمسة آلاف شخص في بلجيكا - أحد البلدان الأوروبية التي تسجل فيها أعلى أرقام للوفيات - ، حسب حصيلة جديدة رسمية أعلنتها السلطات الصحية البلجيكية اليوم.وسجلت 313 وفاة في الساعات ال24 الأخيرة مما رفع الحصيلة إلى 5163 ،موضحةً أن نصف الوفيات 2586 في دور للمسنين.// انتهى //12:40ت م0046

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