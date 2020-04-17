السعودية اليوم / إندونيسيا تسجل أعلى عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا في جنوب شرقي آسيا



جاكرتا 24 شعبان 1441 هـ الموافق 17 أبريل 2020 م واس

سجلت إندونيسيا 407 حالات إصابة جديدة بفيروس

وأشار المسؤول بوزارة الصحة الإندنونيسية أحمد يوريانتو اليوم إلى وفاة 24 حالة مرتبطة بالمرض، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 420.

// انتهى //

12:36ت م

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جاكرتا 24 شعبان 1441 هـ الموافق 17 أبريل 2020 م واسسجلت إندونيسيا 407 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 5923، لتتجاوز الفلبين وتصبح الدولة صاحبة أعلى معدل تفش في جنوب شرقي آسيا.وأشار المسؤول بوزارة الصحة الإندنونيسية أحمد يوريانتو اليوم إلى وفاة 24 حالة مرتبطة بالمرض، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 420.// انتهى //12:36ت م0045

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