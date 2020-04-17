السعودية اليوم / ارتفاع حصيلة الوَفَيَات بفيروس كورونا في السودان إلى ست حالات



الخرطوم 24 شعبان 1441 هـ الموافق 17 إبريل 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة بولاية الخرطوم في السودان وفاة حالة مصابة بفيروس

وقالت فى بيان: إنه بهذه الحالة يرتفع عدد المتوفَّينَ بالفيروس في السودان إلى ست حالات.

// انتهى //

12:27ت م

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الخرطوم 24 شعبان 1441 هـ الموافق 17 إبريل 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة بولاية الخرطوم في السودان وفاة حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد بلغ من العمر 65 عاماً.وقالت فى بيان: إنه بهذه الحالة يرتفع عدد المتوفَّينَ بالفيروس في السودان إلى ست حالات.// انتهى //12:27ت م0042

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