السعودية اليوم / عودة ثلاثة رواد من محطة الفضاء الدولية إلى كوكب الأرض



الماتي 24 شعبان 1441 هـ الموافق 17 أبريل 2020 م واس

عاد رائدا فضاء من وكالة الفضاء الأمريكية ( ناسا ) ورائد من وكالة الفضاء الروسية اليوم من محطة الفضاء الدولية إلى الأرض الكوكب الذي يواجه تفشي فيروس

ووفقاً لوكالة الفضاء الروسية "روسكوزموس"، فإن المركبة الفضائية التي كانت تضم أندرو مورغان وجيسيكا مير وأوليغ سكريبوتشكا هبطت في سهوب كازاخستان عند الساعة 05,16 بتوقيت غرينتش.

وهذه الرحلة الأولى إلى الأرض لطاقم من محطة الفضاء الدولية منذ أن أعلنت منظمة الصحة العالمية عن تفشي فيروس كورونا في مارس الماضي.

ورغم أن موقع هبوط هذا الثلاثي بقي نفسه كما كان للطواقم السابقة على مسافة 147 كيلومترا جنوب شرق مدينة جيزكازغان الكازاخستانية، فقد فرض الوباء بعض التعديلات على هذا الإجراء حيث أخضعت جميع الفرق المسؤولة عن استقبال رواد الفضاء لاختبار كوفيد 19 وأجبرت على ارتداء ملابس واقية ووضع أقنعة.

كما تم تغيير نقطة المغادرة المعتادة لرواد الفضاء إلى بلد إقامتهم وهو مطار كاراغاندا الذي أغلق مثل مئات المطارات الأخرى حول العالم بسبب كوفيد 19.

// انتهى //

12:14ت م

0041



الماتي 24 شعبان 1441 هـ الموافق 17 أبريل 2020 م واسعاد رائدا فضاء من وكالة الفضاء الأمريكية ( ناسا ) ورائد من وكالة الفضاء الروسية اليوم من محطة الفضاء الدولية إلى الأرض الكوكب الذي يواجه تفشي فيروس كورونا ووفقاً لوكالة الفضاء الروسية "روسكوزموس"، فإن المركبة الفضائية التي كانت تضم أندرو مورغان وجيسيكا مير وأوليغ سكريبوتشكا هبطت في سهوب كازاخستان عند الساعة 05,16 بتوقيت غرينتش.وهذه الرحلة الأولى إلى الأرض لطاقم من محطة الفضاء الدولية منذ أن أعلنت منظمة الصحة العالمية عن تفشي فيروس كورونا في مارس الماضي.ورغم أن موقع هبوط هذا الثلاثي بقي نفسه كما كان للطواقم السابقة على مسافة 147 كيلومترا جنوب شرق مدينة جيزكازغان الكازاخستانية، فقد فرض الوباء بعض التعديلات على هذا الإجراء حيث أخضعت جميع الفرق المسؤولة عن استقبال رواد الفضاء لاختبار كوفيد 19 وأجبرت على ارتداء ملابس واقية ووضع أقنعة.كما تم تغيير نقطة المغادرة المعتادة لرواد الفضاء إلى بلد إقامتهم وهو مطار كاراغاندا الذي أغلق مثل مئات المطارات الأخرى حول العالم بسبب كوفيد 19.// انتهى //12:14ت م0041

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / عودة ثلاثة رواد من محطة الفضاء الدولية إلى كوكب الأرض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.