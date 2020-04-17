السعودية اليوم / اليابان: 591 إصابة جديدة بفيروس كورونا ترفع الإجمالي إلى 9533



طوكيو 24 شعبان 1441 هـ الموافق 17 أبريل 2020 م واس

سجلت اليابان 591 إصابة جديدة بفيروس

وقالت وزارة الصحة اليابانية في بيان إن طوكيو سجلت 201 إصابةً إضافيةً في رقم قياسي آخر للحصيلة اليومية مما يرفع إجمالي الحالات في العاصمة إلى 2796 إصابةً.

وبشأن أعداد الضحايا قال البيان إن حصيلة الوفيات الناجمة عن انتشار الفيروس ارتفعت أيضًا إلى 191 شخصًا بعد تسجيل تسع وفيات جديدة.

وأشار إلى ان الحصيلة الإجمالية لا تشمل الإصابات والوفيات التي سجلت في سفينة ( دياموند برينسيس ) السياحية التي خضعت للحجر الصحي قرب طوكيو في فبراير الماضي.

// انتهى //

12:07ت م

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طوكيو 24 شعبان 1441 هـ الموافق 17 أبريل 2020 م واسسجلت اليابان 591 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19 ) لترتفع الحصيلة الإجمالية للجائحة إلى 9533 حالةً.وقالت وزارة الصحة اليابانية في بيان إن طوكيو سجلت 201 إصابةً إضافيةً في رقم قياسي آخر للحصيلة اليومية مما يرفع إجمالي الحالات في العاصمة إلى 2796 إصابةً.وبشأن أعداد الضحايا قال البيان إن حصيلة الوفيات الناجمة عن انتشار الفيروس ارتفعت أيضًا إلى 191 شخصًا بعد تسجيل تسع وفيات جديدة.وأشار إلى ان الحصيلة الإجمالية لا تشمل الإصابات والوفيات التي سجلت في سفينة ( دياموند برينسيس ) السياحية التي خضعت للحجر الصحي قرب طوكيو في فبراير الماضي.// انتهى //12:07ت م0039

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