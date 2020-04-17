شكرا لمتابعة خبر عن «الأرصاد» : رياح سطحية على جازان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً بنشاط في الرياح السطحية، يؤدي إلى تدني مدى الرؤية، يشمل مدينة جيزان و محافظات صبيا، وأبو عريش، وبيش، وصامطة واحد المسارحة، والحرث، والداير بني مالك، والدرب، والريث، والطوال، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، إضافة للمناطق المفتوحة والطرق السريعة، مشيرةً إلى أن الحالة ستستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة الـ 7 مساءً.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.