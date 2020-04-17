«الأرصاد» تنبه برياح نشطة وأتربة مثارة بالمدينة المنورة

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الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى): نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم الجمعة منطقة المدينة المنورة برياح نشطة وأتربة مثارة مما يسبب تدني في مستوى الرؤية الأفقية . نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم الجمعة منطقة المدينة المنورة برياح نشطة وأتربة مثارة مما يسبب تدني في مستوى الرؤية الأفقية . وقال " الأرصاد " أن التحذير يشمل " الحناكية ، والعلا ، والعيص ، والمدينة المنورة ، والمهد ، وبدر ، وخيبر ، ووادي الفرع ، وينبع " وذلك من الساعة 11 صباحاً وحتى السابعة مساءً، مطالبة الجميع بالحيطة والحذر .

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