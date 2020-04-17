شكرا لمتابعة خبر عن «الزعاق»: حالة مطرية مميزة على مدار 3 أيام الأسبوع المقبل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توقع الدكتور خالد الزعاق الباحث الفلكي وخبير الأرصاد الجوية اليوم الجمعة حالة مطرية مميزة منتصف الأسبوع .

وقال "الزعاق " أنه على مدار يام "الأحد ، الإثنين ، والثلاثاء " ستشهد رقعة واسعة من المملكة هطول أمطار ، مشيراً إلى أن أمارتها تبدأ اليوم الجمعة .

وأضاف أن الرياح ستكون نشطة اليوم على أجزاء من المدينة المنورة ، وحائل ، والقصيم ،كما ستتشكل سحب أغلبها عابر على الرياض ، والحفر ، وتصل للكويت .