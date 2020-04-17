شكرا لمتابعة خبر عن «الزعاق»: حالة مطرية مميزة على مدار 3 أيام الأسبوع المقبل والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):توقع الدكتور خالد الزعاق الباحث الفلكي وخبير الأرصاد الجوية اليوم الجمعة حالة مطرية مميزة منتصف الأسبوع .
وقال "الزعاق " أنه على مدار يام "الأحد ، الإثنين ، والثلاثاء " ستشهد رقعة واسعة من المملكة هطول أمطار ، مشيراً إلى أن أمارتها تبدأ اليوم الجمعة .
وأضاف أن الرياح ستكون نشطة اليوم على أجزاء من المدينة المنورة ، وحائل ، والقصيم ،كما ستتشكل سحب أغلبها عابر على الرياض ، والحفر ، وتصل للكويت .
كانت هذه تفاصيل خبر «الزعاق»: حالة مطرية مميزة على مدار 3 أيام الأسبوع المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.