شكرا لمتابعة خبر عن حقيقة عدم استئناف رحلات «الخطوط السعودية» حتى نهاية 2020 والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أكد مصدر مسؤول عدم صحة الأنباء المتداولة حول تعطيل رحلات الخطوط الجوية السعودية حتى نهاية العام الجاري بسبب جائحة الفيروس . أكد مصدر مسؤول عدم صحة الأنباء المتداولة حول تعطيل رحلات الخطوط الجوية السعودية حتى نهاية العام الجاري بسبب جائحة الفيروس . وقال أن ما ذكره وزير النقل "صالح الجاسر " كان واضح بشأن عدم القدرة على تحديد موعد لإستئناف الرحلات في الوقت الحالي ، ولا يعني ذلك عدم الإستئناف مطلقاً .

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